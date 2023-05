A szombathelyi példán is jól láthatjuk: a megfelelő szabályozás hiányában könnyen eluralkodhat a káosz a közösségi e-rollerezés területén. Mint az az osztrák közszolgálati média cikkéből kiderül: a szigorított szabályozások május 19-én léptek életbe, ezeknek megfelelően a közösségi rollerek az arra kijelölt helyeken, az úgynevezett mobilitási pontokon vehetők fel és tehetők le, ezek százméteres körzetében nem állítható le a jármű. A letevésre még egy opciót is kínál a főváros: a rollerek az autók számára kijelölt parkolóhelyeken is otthagyhatók, úgy, hogy a jármű a lehető legkisebb helyet foglalja el. No-go zónákat is kijelöltek, amelyekben a rollerek automatikusan lelassulnak vagy leállnak. A szabályok betartatásáért a közterület-felügyelet a felelős, akik büntetést is kiszabhatnak. A szabálytalanul parkoló rollereket a város a szolgáltató költségére azonnal elszállíttatja. A szabályozás valamennyi szolgáltató eszközeire vonatkozik.