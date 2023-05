Vas vármegyében több, mint 130 ezer embert érint: május 22. a 2022. évi személyi jövedelemadó-bevallás határideje. Az adózók döntő többsége már ügyfélkapun keresztül intézi a dokumentum benyújtását. A NAV Vas Vármegyei Igazgatóságán úgy számolnak, idén még mindig viszonylag sokan, 8-10 ezren választhatják a hagyományos adóbevallási utat.

A bevallástervezeteket ügyfélkapun keresztül vagy más módon március 16-án megkapták az adózók a NAV-tól. A tapasztalatok azonban azt mutatják, az első időszakban kevesebben nyitották meg a dokumentumot, jellemzően inkább azok, akik valamilyen jogcímen adó-visszaigénylésre jogosultak – tudtuk meg dr. Fekete Attila pénzügyőr dandártábornoktól, a NAV Vas Vármegyei Adó- és Vámigazgatóság igazgatójától. Április végéig országosan hozzávetőlegesen 2,7 millió ügyfélkapuval rendelkező adózót ismételten értesítettek arról, hogy az adóbevallás tervezete tárhelyére megérkezett. Vas vármegyében az április végi – május eleji adatok alapján elmondható: nagyjából 20 százalékkal kevesebb adóbevallás érkezett be, mint tavaly ilyenkor – erről is beszélt dr. Fekete Attila, aki szerint ennek egyszerű oka van: 2022-ben a gyermeket nevelő családok számára adó-visszatérítési lehetőség volt, emiatt hamarabb véglegesítették adóbevallásukat.

A felelősség most is az adózóé

A NAV által készített bevallástervezetet mindenképpen érdemes megnyitni és átnézni – hívta fel a figyelmet a pénzügyőr dandártábornok. - Egyrészt azért, mert akinek egy kifizető helyről egy bérjövedelme van, annak tulajdonképpen két kattintással be lehet adni az adóbevallást – tette hozzá. - Ha (az adózónak) van nyugdíjpénztári vagy egészségpénztári tagsága és fizetett is tagdíjat, azután is a 20 százalék - maximum 150 ezer forint erejéig - visszaigényelhető, ugyanakkor az a pénz lakossági folyószámlára nem, csak a pénztárak valamely számlájára utalható. Mi azt nem tudjuk kitalálni, melyikre utaljuk vissza ezt a kedvezményt, szükséges az adózó rendelkezése, melyik számlára kéri – hívta fel a figyelmet az igazgató. Mint ahogy arról is szólt: ügyfélkapun keresztül a papír alapúnál jóval egyszerűbben, három kattintással legördülő menüben rendelkezhetünk arról, felajánljuk-e, s ha igen, mely civil szervezeteknek és vallási közösségeknek személyi jövedelemadónk 1+1 százalékát.

Jó tudni azt is, hogy május 22-én a NAV által küldött tervezetet a rendszer automatikusan átforgatja adóbevallássá. - Ha (az adózó) azt nem nézi meg, és ott nem valós adatok vannak, egy későbbi, esetleges ellenőrzés során azért felelősséggel fog tartozni, hiszen az az ő SZJA-bevallása lesz – közölte dr. Fekete Attila, hozzátéve: a rendelkezésükre álló adatok alapján készülnek az e-SZJA-tervezetek. Így például ha valakinek ingatlanértékesítésből vagy ingatlan-bérbeadásból keletkezett adóköteles jövedelme, azt „nem látják”, azt be kell vallani.

Forrás: VN-archív

Hosszított nyitvatartás a szombathelyi ügyfélszolgálati központban

A NAV Vas Vármegyei Igazgatóságán egyébként úgy számolnak: idén maximum 8-10 ezren lesznek azok, akik nem ügyfélkapun keresztül, hanem a hagyományos utat választva tesznek eleget adóbevallási kötelezettségüknek. Ezért az utolsó héten készülnek a nagy rohamra: május 15-étől hétfőtől május 22. hétfőig Szombathelyen a Petőfi Sándor utcai ügyfélszolgálati központ 8.30 órától 18 óráig nyitva lesz. Az általános kérdéseinkkel hívhatjuk az 1819-es számon az adóhatóság infóvonalát is – tudtuk meg.

Van-e feladatom, ha Ausztriában dolgozom?

A pénzügyőr dandártábornok kérdésünkre a külföldről szerzett jövedelmekről is szólt. Több példát is említett: ha az adózó Ausztriában dolgozik, de ingatlanértékesítésből vagy -bérbeadásból származik még Magyarországon jövedelme, akkor a munkabére után Ausztriában, Magyarországon pedig az egyéb jövedelme után adózik. Magyarországon is van egyébként arra lehetőség, hogy az 57-es rovatban tájékoztató jelleggel feltüntessük külföldi jövedelmünket.

További részletek podcastunkban! Dr. Fekete Attila beszélt arról is, milyen újtásokat tervez a vállalkozók adminisztratív terheinek csökkenétése érdekében a NAV, és megkérdeztük azt is: mely vállalkozói tevékenységeket ellenőrzik jobban a nyári szezonban.