A hallgatók idén is bizonyítottak az országos mérnökhallgatói versenyen: a második hely mellett három céges különdíjat is szereztek.

A Techtogether Automotive Hungary 2023-as versenyén tíz mérnökhallgatói csapat feszült egymásnak, a résztvevő vállalatok tizenkét feladatot adtak a diákoknak, amelyek közt az önvezető versenyautóktól kezdve a virtuális valóságon át a Legóból kirakott sebességváltóig, a 3D nyomtatóig és a kódolásig számos különböző, izgalmas kihívás szerepelt.

A tizedik alkalommal megrendezett versenyt és az első hellyel járó 400 ezer forintos díjat idén a BME Motorsport nyerte, a második helyen a szombathelyi StudentTechLab ELTE végzett, a jutalmuk 250 ezer forint volt.

A dobogó harmadik fokára az Electric Racing Miskolc állhatott fel, ők a bronzérem mellett 150 ezer forintos díjat vihettek haza.

A StudentTechLab csapata három különdíjat, a Kvalix Automatika Kft., az msg Plaut Hungary Kft. és a Trenkwalder Recruitment Kft. elismerését is elnyerte.

Az ELTE Savaria Egyetemi Központ hallgatói korábban is számos alkalommal jeleskedtek a műszaki megmérettetésen.

A duális BSc gépészmérnök hallgatóból alakult Szombathelyi Gépész csapata 2018-ban bronzérmet, 2019-ben ezüstérmet, 2020-ban aranyérmet szerzett a versenyen. A 2020-as év második Techtogether versenyén egy 3D nyomtatott, 22. századinak kinéző matchbox autóval másodikok lettek, 2021-ben a csapat a bronzérem mellett négy különdíjjal térhetett haza. A 2022-es Techtogethert ismét az ELTE szombathelyi hallgatói nyerték meg.