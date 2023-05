- Nem ígérhetek mást, csak munkát és böcsületet - emlékeztetett dr. Puskás Tivadar 2010-es ígéretére, amit megtartott. Hozzátette: ma is azt gondolom, hogy egy politikus hitelességét az dönti el, hogy jól dolgozik-e, a közösségért dolgozik-e. Kitért arra is: Illés Károlyban - aki öt éven át alpolgármesterként dolgozott mellette - egy olyan munkatársat, egy olyan politikustársat ismert meg, "aki böcsülettel dolgozik". Vas vármegye és Szombathely díszpolgára egy polgármesteri címert is átadott a Fidesz városi elnökének, jelezve: szerinte nála már jobb helye lesz annak. Szó esett a Schaeffler-fejlesztésről, amit az előző önkormányzati ciklusban készítettek elő sok munkával és a cég kérésére a legnagyobb titokban. A korábbi polgármester hosszan sorolta azokat a fejlesztéseket, beruházásokat is, amik városvezetésük alatt Szombathelyt szebbé, élhetőbbé tették.