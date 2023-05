A részvétellel ugyanakkor nemcsak a saját egészségükért tehetnek az eseményre látogatók, de a Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórházat is támogathatják. Hiszen minden szűrésért, tanácsadásért, meghallgatott előadásért idén tavasztól megemelt, 500 forint értékű adományponttal bővül a Richter Gedeon Nyrt. által felajánlott 3.500.000 forintos alapadomány. A lakosság aktivitásán múlik, hogy sikerül-e elérni a nap végén a kitűzött adománycélt: az elektrokoagulátor készülék beszerzését, a szülészet-nőgyógyászati ambulancia fejlesztését.

A szombathelyi Richter Egészségváros programon a szervezők több mint 30 sátorban ingyenes szűrésekkel, egészségügyi tanácsadásokkal, ismeretterjesztő előadásokkal, fitnesz- és családi programokkal várják a fiatalokat, felnőtteket és időseket egyaránt.

„14 évvel ezelőtt indítottuk útjára hiánypótló programunkat, mely a magyar lakosok egészségtudatosságának erősítésére, a prevenció fontosságának hangsúlyozására és a rendszeres szűrés jelentőségére hívja fel a figyelmet. Az Egészségváros nemcsak missziójában egyedi, de abban is, hogy segítségével egy nap alatt tudunk lehetőséget nyújtani nemcsak az egészség megőrzéséhez kapcsolódó előadások, beszélgetések meghallgatására, de fontos szűréseken és tanácsadásokon való részvételre is. Mindezt várakozási idő, időpontfoglalás nélkül, ingyenesen. Ahhoz, hogy minél nagyobb mértékben tudjuk támogatni a hazai egészségügyet, a korábbi 300 forintról 500 forintra emeltük az aktivitásokért járó adománypontok összegét, a rendezvényre történő első belépésért pedig dupla, 1.000 forint értékű adománypontot adunk” – nyilatkozta Gál-Olasz Sarolta, a Richter Gedeon Nyrt. PR és kormányzati kapcsolatok osztály csoportvezetője.

Dr. Nemény András, Szombathely polgármestere a következőképpen készül a Richter Egészségváros programra: „Plakátokat helyeztünk ki a városban és az orvosi rendelőkben, digitális hirdetőtáblákon is fut majd az esemény népszerűsítése, illetve a közösségi médiában is hirdetjük a programot. A városi televízió és a városi hetilap pedig nemcsak előzetesen, hanem folyamatában is beszámol a rendezvényről: bízva abban, hogy minél több emberhez eljut a Szombathelyre érkező Egészségváros híre.”

A programsorozatnak május 14-én Szombathely lesz a 94. állomása. A résztvevők aktivitásukkal a Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórházat támogathatják, és növelhetik a Richter által felajánlott 3,5 millió forintos alapadományt. Az eddigi eseményeken összesen több mint 215 ezren vettek részt az ingyenes szűréseken, tanácsadásokon, melynek köszönhetően a programban eddig résztvevő egészségügyi intézmények összesen már több mint 500 millió forint támogatást kaptak a magyar gyógyszergyártó vállalattól.

„Véleményem szerint a háziorvosi odafigyelés, a klasszikus kapuőr szerep betöltése a legfontosabb. Ebben a foglalkozás egészségügyi szakorvos szerepe is felértékelődik, hiszen vele évente mindenképpen találkoznia kell a munkaképes embereknek. Nem utolsó sorban pedig a Richter Egészségvároshoz hasonló kampányszerű szűrésekkel is jó eséllyel el lehet érni azokat, akiket a hétköznapok során egyébként nehéz” – nyilatkozta

Dr. Nagy Lajos, a Vas Vármegyei Markusovszky Egyetemi Oktatókórház főigazgatója.