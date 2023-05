A 19 versenyzőt kettő, a 31 hobbi felnőtt kategóriában indulót három, az öt ifit egy szektorba sorsolták. A hobbihorgászok többsége feederbotokkal, a versenyzők match- és rakós botokkal készültek a négyórás fordulóra. Az ifik között elsősorban fenekező, de elvétve úszós készségek is csatasorba álltak. A korábbi évek tapasztalata szerint a Kéthatár-tó bőséges halállománya nem hagyja magát könnyen zsákmányul ejteni. Idén sem volt ez másként: a versenyzők folyamatosan kísérleteztek, de több rajthelyen ez sem hozott eredményt. A hobbipecások többsége a belső távot próbálta meghorgászni feeder és method feeder módszerrel, főleg pontyok, illetve kárászok reményében. A versenyzők kezdetben a rövid távot választották, majd a csekély eredmény miatt előkerültek a match-botok, melyekkel a közepes méretű halakat vehették célba.

Többen a sikeres edzés tapasztalatai alapján bizakodva érkeztek, így értetlenül álltak a halak „sztrájkja” előtt. Az első hely sorsát Kádi Szabolcs (Elektromosok HE) 5180 grammos fogásával a B szektor első helyezettjeként eldöntötte. Az A szektorban 3580 grammos fogással holtverseny alakult ki, mely esetben a versenyszabályzat a magasabb rajthelyszámú horgásznak kedvez, így az A3-as helyen versenyző Koltai Máté Márk (Kéthatár-tó Kerkafalva HE) nyakába került az ezüstérem, míg az A2-es helyen horgászó Hajba Gábor (Elektromosok HE) lett a versenyző kategória harmadik helyezettje. Nagy Ferenc 6100 grammos fogásával a verseny abszolút győztese. Az ifiknél Hajós Áron (Körmendi Munkás H.E.) szerezte meg az első helyet 1220 grammos fogással. A nehéz pályán tanúsított kitartását értékelték különdíjjal a mezőny egyetlen hölgy versenyzőjének, Sántáné Tóth Andreának, aki a Körmendi Munkás HE tagjaként 140 grammos fogással zárta a versenyt.