Értesüléseink szerint április elején Nemény András Gyurcsány Ferencet fogadta a szombathelyi polgármesteri hivatalban egy titkos megbeszélésen, amin állítólag Czeglédy Csaba is jelen volt. Gyurcsány egykori ügyvédje, bizalmasa kulcsfigurája lehet a titkos alkunak, ami forrásunk szerint az elmúlt hónapok során formálódott. Közismert, Czeglédy Csaba elsőrendű vádlottja a Kecskeméti Törvényszéken folyamatban lévő büntetőeljárásnak: társaival együtt több, mint 6 milliárd forintos költségvetési csalással (is) vádolják.

Az Éljen Szombathely Egyesület múlt csütörtöki sajtótájékoztatóján elhangzottak megerősítették: Nemény Andrásék a Demokratikus Koalíció elnökétől, Gyurcsány Ferenctől is megkapták a támogató nyilatkozatot. Információink szerint az egykori miniszterelnök azonban ezért jelentős beleszólást kért a város ügyeibe, úgy tudjuk, Czeglédy Csabának is döntő szava lehet.

Nemény András és Dobrev Klára a 2021-es baloldali miniszterelnökjelölti kampányban

Forrás: VN-archív

Forrásunk elárulta: az alku része lehet az is, hogy az MSZP-s polgármesternek nem kell átlépnie a DK-ba, egyelőre elég volt Horváth Attila és Kopcsándi József év eleji átigazolása. Nemény András ugyan múlt csütörtökön úgy nyilatkozott, hogy Czeglédy a következő ciklusban is a szociális bizottság elnökeként szeretne dolgozni, városházi informátorunk szerint a szociális ügyekért magasabb szinten felelhet a politikus. Ahogy több más városban, úgy Szombathelyen is Gyurcsányék célja az lehet: ha a polgármesteri pozícióba más baloldali párt politikusa kerül, akkor legalább két alpolgármesteri széket megszerezzenek. Forrásunk szerint Szombathelyen az egyiket Czeglédy Csaba, a másikat Horváth Attila kapná meg, Szuhai Viktor számára pedig ismét befutó listás helyet ígérnek.

Információink szerint Gyurcsányék nem egyeztek bele abba sem, hogy Nemény András választási plakátjaira csak az ÉSZ logója kerüljön, így azon a DK pártlogója első helyen szerepelhet. Azt is megtudtuk: várhatóan a volt miniszterelnök és Dobrev Klára is kampányol majd Szombathelyen a 2024. májusi választásokat megelőzően Nemény András mellett, a közös képeket pedig valamennyien megosztják majd közösségi oldalukon. Ebből talán már ízelítőt is kaphatunk jövő héten, amikor Gyurcsány felesége, Dobrev Klára árnyékkormánya a szombathelyi sportházban tart nagyrendezvényt.

Kérdéseinket az ügyben elküldtük a szombathelyi városházára is.

Előzmény: