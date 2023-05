Kellemes, vérpezsdítő zene mellett 22-en - a kórus tagjai, barátai, családtagjai és a polgárőrök - kapcsolódtak a programhoz, közülük végül 19-en sikeresen tudtak vért adni - öten első alkalommal, őket oklevéllel köszöntötték az egészségügyi szakemberek.

A SOK évek óta aktív jótékonykodásával igyekszeik társadalmi szerepet vállalni. Például több százezer forintot gyűjtöttek a sárvári Lila udvarban rendezett süti vásáruk alkalmával a Sárvári Mentőszolgálatnak életmentő eszközre, majd Szélesiné Mezőfi Ágnes festményeiből képvásárokat tartottak, amelyek szintén több százezres bevételét a sárvári rászorulóknak adták. Második alkalommal a bevételt az ukrán menekültek javára a Sárvári Katolikus Karitászon keresztül juttatták el. Hasonló akció volt a Csodák földjén c. ősbemutatós nyári nagy koncertjük is, amelynek teljes közönségadományát adták át a sárvári Covid-árváknak. Ebbe a sorba illik a mostani véradás megszervezése is.

A jótékonyság mellett céljuk volt, hogy Hang-villa próbahelyükön fogadva az érdeklődőket betekintést adjanak a SOK életébe. A bátor véradókat sörrel, virslivel, csokoládéval kínálták a rendezők, a „külsős” vendégek kórusemblémás ajándékot is kaptak. A Hang-villa még a Covid-időszak alatt is kinyitott, az oltásra érkezőknek biztosított pihenő helyet - derül ki bezsámolójukból.