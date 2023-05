Drámaian zárult a Tour de Hongrie vasi szakasza: célfotó és bukások - fotók, videók

Az idei Tour de Hongrie körverseny Szentgotthárdról indult és oda is érkezett vissza. A mezőny érintette Vas vármegye déli

részének több települését, rövid időre áttért Zalába is. A győztes a holland Dylan Groenewegen lett, a magyar kerékpárosok közül Rózsa Balázs szerepelt a legeredményesebben. A szervezők és a nézők is elégedettek lehetnek, rengeteg aktivitás színesítette a sporteseményt. Először – de reméljük, nem utoljára – rendezték Szentgotthárdon a kerékpárversenyt, amelyet figyelemmel kísért a világ.