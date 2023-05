Ötvenhatan ballagtak ebben a tanévben a Vas Megyei Szakképzési Centrum Rázsó Imre Technikumából. A ballagási ünnepségen a végzős diákok osztályfőnökeikkel – László Katalinnal, Lőrincz Lászlóval, Kovács Tamással és Klobetz Ákossal – sorakoztak fel az iskola udvarán, ahol Varga Zoltánné intézményvezető búcsúzott a végzősöktől. -Amint itt álltok velem szemben, biztosan felidéződik bennetek sok-sok iskolai emlék, amelyek ide kötnek benneteket: az együtt töltött tanítási órák, a kirándulások, a diáknapok, szereplések.

Kívánom nektek, hogy raktározzátok el ezeket az élményeket, őrizzétek meg a kialakult barátságokat és mindig örömmel emlékezzetek vissza iskolánkra. Bízom abban, hogy magatokkal viszitek iskolánk jó hírét, akármerre sodorjon is benneteket az élet – mondta, majd arra is kitért, hogy a diákoknak nem volt könnyű az elmúlt időszak, keresték a helyüket a világban és meg kellett felelni mind a szülői, mind az iskolai elvárásoknak. Ráadásul a közel másfél éves online oktatás is komoly kihívás elé állította őket.