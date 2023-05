A 44 éves Zoltán szerint nincs forgatókönyv arra, hogy hogyan lesz valakiből baptista lelkipásztor. Korábban csak valamilyen civil diploma megszerzése után válhatott valaki lelkésszé, hogy az érettségi utáni elhamarkodott döntést elkerüljék. Ma már ez nem kötelező, ám ő is kilenc évig dolgozott hivatásos katonaként, a légierőnél. Elhivatásának története azonban korántsem mindennapi.

- Katonai középiskolába jártam, ahol nem voltam valami jó gyerek – meséli - . Pár társammal annyira sok balhénk volt, hogy az első osztály végére már két igazgatói megrovót sikerült összegyűjtenem. Csak azért nem csaptak ki, mert jó voltam matekból, fizikából. A „büntetés” egy angol nyelvi tábor volt, amiről kiderült, hogy keresztény irányultságú. Jó bulinak tűnt, hogy hecceljük a keresztényeket. A második hétre azonban valami megfogott. Akármilyen gonosz is voltam hozzájuk, ők továbbra is szeretettel viszonyultak hozzám. Erre azt mondtam: ezek vagy teljesen idióták, vagy amiről beszélnek, az igaz. Minden erőmmel próbáltam bizonyítékot szerezni arra, hogy Isten nem létezik, miközben kértem őt arra, hogy ha létezel, hát változtass meg engem. Bizonyítékot találni nem sikerült, viszont amikor ősszel visszatértem az iskolába, mindenki észrevette, hogy mennyire megváltoztam. Azt mondtam hát Istennek: akkor nincs mit tennem, neked kell adnom az életemet. Nem volt angyal, nem volt mennyei jelenés, egyszerűen a ráció győzött meg a hitről, bármilyen furcsán hangzik.

A lokátorosként töltött évek alatt Zoltán elkezdett teológiát tanulni. Először a metodista lelkészképzőn, majd a pápai református, végül a baptista teológián tanult, mentálhigiénés és coach képzésben is részt vett. Segédlelkészi évek után 2006-ban a pápai gyülekezet avatta lelkipásztorrá. Azóta ott szolgál.

Szombathelyre Varga László távozó lelkész hívta ügyintéző lelkipásztornak 2021-ben. Egyebek közt az volt a feladata, hogy segítsen lelkipásztort találni. Alig egy év múlva azt érezte: itthon vagyok. Felesége szembesítette azzal, hogy állandóan szombathelyi terveket szövöget. A hivatalos meghívási, választási folyamat után április 23-án iktatták be, még a nyáron ideköltözik családjával. Erős hitű gyülekezetet talált itt, bízik benne, hogy akárcsak az átmeneti időben, úgy a továbbiakban is kiveszik a részüket a szolgálatból a gyülekezeti tagok is. Az általa tervezett programok, események arra irányulnak, hogy a gyülekezet minél jobban a társadalom része legyen.

- Azt gondolom, úgy tudunk hiteles keresztények lenni, ha a társadalomban élve meg tudjuk jeleníteni Krisztus üzenetét, az ő szeretetét, az ő igazságát. Legyen az házasság hete, mentálhigiénés program vagy bármi más – hangzik Boncz Zoltán összegzése az eljövendő szombathelyi szolgálatáról.