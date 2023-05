Az új csoportszobát a korábban tornaszobaként használt helyiségből alakították ki. Új tornaszoba is létesült, hozzáépítéssel. Babakocsi- és gyermekkerékpár-tárolók, gyermekvécé és -kézmosó, személyzeti részleg és egy baba-mama szoba kialakítására is sor került, a csoportszobák ablakaira pedig árnyékolókat szereltek. A tűzjelző rendszer kiépítése, a játszóudvar fejlesztése és a csapadékvíz elvezetése mellett egészen a főbejáratig térköveztek, felújítva a töredezett járdaszakaszt. Már használhatják a szülők a 14 új parkolóhelyet is a kapun belül. A belső parkoló csak gyermekszállítás céljából, reggel 7-től fél 9-ig és délután 3-tól fél 5-ig használható.