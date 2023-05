Mint arról korábban írtunk: a Fidesz szombathelyi képviselői hétfőn sajtótájékoztatót tartottak. "Arra kérjük a polgármestert, tájékoztassa Szombathely lakosságát, miben egyezett meg Gyurcsány Ferenccel!" - hangzott el Lendvai Ferenc frakcióvezető-helyettestől. A kormánypárti politikusok azt is szorgalmazták: "Nemény András szólítsa fel Dobrev Klárát és a balliberális európai uniós képviselőket, ahelyett, hogy hazánk és honfitársaink ellen szónokolnának, tevékenykednének Brüsszelben, Magyarország érdekeit képviseljék!"

Megkerestük a másik felet és kérdeztünk

Az elhangzottakkal kapcsolatosan több kérdést is küldtünk Nemény Andrásnak és Tóth Kálmán baloldali frakcióvezetőnek. Szerettük volna megtudni olvasóink hiteles tájékoztatása érdekében, hogy a polgármester eleget tesz-e a Fidesz szombathelyi politikusai által megfogalmazott kéréseknek. Kértük, amennyiben lehetséges és a dokumentumok nem titkosak, küldjék meg szerkesztőségünknek azt a megállapodást, illetve azt a támogatói nyilatkozatot, ami a DK elnöke, Gyurcsány Ferenc és Nemény András, illetve az Éljen Szombathely Egyesület között született a jövő évi önkormányzati választás kapcsán. Tettük ezt annak tudatában, hogy a jelenlegi városvezetés többször hangoztatta az "átláthatóság" ígéretét (is).

Megkaptuk a "polgármesteri fejmosást"

Az MSZP-s politikus nem válaszolt a Fidesz-frakció tagjainak felszólítására, kijelentéseire. Ehelyett azt közölte: "valótlanságot állított a Vas Népe pártlap" a legutóbbi, témában írt cikkében is. A polgármester kitért arra is: elítélik a hazugságok terjesztését, nap mint nap Szombathelyért dolgoznak és a béke pártján állnak.

A politikus nem mellesleg pártlapozott egyet és arról is írt: "jogi útra tereltük az ügyet és a jövőben is így fogunk tenni valótlanságok állítása esetén". Ebben a körben kell megemlítenünk azt is, hogy Nemény Andrásnak látszólag nem volt problémája azzal, hogy az ellenzéki frakcióban ülő képviselőtársa, Horváth Gábor fenyegető üzenetet kapott az ugytudjuk.hu főszerkesztőjétől.

Ha pártlapozik, elsikkadnak a lényegi kérdések?

Mint például a korábbi ingatlanértékesítések? Ezekről itt: és itt olvashat. Vagy a legújabbak? Ezekről pedig itt és itt, itt és itt.

Hiába kerestünk csatolmányt a polgármesteri levél mellett, azt nem találtunk: nem kaptuk meg azt a támogatói nyilatkozatot, illetve megállapodást, ami a DK elnöke, Gyurcsány Ferenc és az Éljen Szombathely Egyesület, illetve Nemény András között a jövő évi önkormányzati választás kapcsán született. Pedig Tóth Kálmán frakcióvezető, az ÉSZ elnöke korábban sajtótájékoztatón beszélt arról: valamennyi, 2019-ben őket támogató (párt)szervezet vezetőségétől felhatalmazásuk van arra, hogy 2024-ben is támogatják őket.

Miért nem kaphatjuk meg azt a támogatói nyilatkozatot, illetve megállapodást, amit Gyurcsány Ferenc pártjától kaptak? Az titkos? Ha titkos, miért titkos? Miért nem ismerhetik meg a szombathelyiek azt, milyen feltételek mellett támogatja Gyurcsány Ferenc pártja Nemény András polgármesterjelöltségét és az Éljen Szombathely Egyesületet? Ezek a kérdések továbbra is megválaszolatlanok.