A megrendelő és a tervező viszonya, az építészeti divatirányzatok örök témát jelentenek az építészeknek. Szombathely városképi szempontból jelentős változáson ment át az elmúlt évtizedekben, az épített környezet esztétikailag a kor ízlését követi, ugyanakkor a túlzott beépítések gyakran életidegenné teszik a környezetet. A beruházók legtöbbször a zöld területek és a tágasabb terek rovására igyekeznek minél nagyobb haszonra szert tenni, a szabályozás pedig nem mindig szab gátat ennek a törekvésnek. Takács András, a Vas Megyei Építész kamara elnöke szerint a város egyre gyorsabb ütemben a külterületek felé növekedik, a felfelé terjeszkedésre nincs mód, hiszen a belváros a parkolók hiánya miatt nem alkalmas. A mélygarázsok építésére nincs lehetőség, mivel Szombathely belvárosa gyakorlatilag egy ókori városon fekszik, bárhol ásnának, ott régészeti védelem alatt álló romokat találnának. Ötletek és tervek is voltak már korábban arra, hogy például a Király utcai házak tetőtereit beépítik, ezzel is enyhítve a lakáshiányt.

Az építészeti divatirányzatok változásairól szólva az elnök elmondta, hogy A lapos tetejű kockaházak reneszánszát éljük, a minimalista, modernista stílusban készült épületek viszont nagyon egyformának és szürkének tűnnek. Az építészek ezt a trendet a színezéssel is próbálják változatossá tenni. A modern házakkal szemben a műemlékek egy része viszont rossz állapotban van. Az egyházi tulajdonban lévő épületek nagy része szépen felújított állapotban van ma már, ugyanakkor a magántulajdonban lévő belvárosi házak felújításra szorulnának. Takács András ezzel kapcsolatban kiemelte, hogy egy készülő új törvényben már konkrét fogalmak szerepelnek a műemléki védelem alatt álló épületek felújítására vonatkozóan. Ennek értelmében akár lakások és közösségi terek is könnyebben kialakíthatók lesznek. Az építészeti trendek az építőanyagok tekintetében is változnak. Az ökologikus építészet egyre nagyobb teret nyer, így a tervezés során kiemelt figyelmet kapnak a helyben előállítható építőanyagok is.