– Már tavaly ősszel és most télen is ismeretlenek ki-kijártak a sáncra, akkor a locsolórendszerünk sérült meg. A nagy sáncunk nekifutó részét két-három éve alakítottuk ki, ezenkívül van még két kisebb. Valakik szándékosan beleléptek a fémnyomba, a 30 méteres sáncon megpróbálták felfeszíteni, felhajlítani. A 20 méteresen beletapostak a nekifutóba, most mintha lyukas lenne. Legutóbb a 10 méterest is tönkretették – mondja Szilágyi János.

A Kőszegi Sportegyesület síugró szakosztályának vezetője zaklatott a történtek miatt. A területen tábla jelzi, hogy sportpálya, idegeneknek nem szabad oda a bejárás. Elképzelni sem tudja, hogy kinek mi a célja a vandalizmussal a területükön, csak találgat: puszta szórakozásból rongált vagy esetleg a fémet akarta pénzzé tenni? A keletkezett károk hátráltatják a munkát, a sáncokat minden alkalommal javítaniuk kell, hogy használhatók legyenek. Arról nem beszélve, hogy a gyerekeknek sem könnyű szembesülni a történtekkel: hiába készülnek, nem tudnak szabadtéren edzeni. Szilágyi János azt mondja, a javításokat az időarányosan szükséges karbantartással egy időre ütemezik. A kezdő csoportnak szüksége van a legkisebb pályára, hogy tudjanak a 10 méteres sáncon ugrani – azt próbálják először használható állapotúvá tenni.

Minden forint, amit a javításra fordítanak, a sportolók felkészüléséből vesz el: a működésre, az edzésekre, nyáron az utazásokra költenék. A rendőrségen feljelentést tettek és kamerákat helyeznek ki, eddig jutottak az intézkedésben. A Kőszegi Sportegyesület síugró szakosztályában 16 gyermek készül – a kicsik tavasszal síeltek, a nagyobbak alapozást végeztek, most kezdenének el síelni velük – ezt lehetetlenítik el a keletkezett károk. A szakosztály Marosvölgyi Imrének köszönhetően 1964 óta működik. Magyarországon az 1990-es évek elejétől csak Kőszegen, a Kenyér-hegyen van síugró élet.