Nemrég adták át a régi városi strand területén Szombathely új bölcsődéjét, a Városligeti bölcsődét. Sokan várják már Szombathely déli városrészén is, hogy megépüljön az új intézmény, számukra jó hírekkel szolgálhatunk.

A Közbeszerzési Értesítőben vettük észre: május 11-én megjelent a Szombathely-Szentkirályi bölcsőde építésére vonatkozó közbeszerzési felhívás. Az egykori általános iskola helyén létesülhet egy 40 férőhelyes új intézmény, a beruházást a szombathelyi önkormányzat pályázati forrásból valósíthatja meg. A tervek szerint a 456 négyzetméteres akadálymentesített épülethez csaknem 37 négyzetméteres előtér, mintegy 105 négyzetméteres pihenőterasz és 11 parkolóhely is kapcsolódik majd. Három bölcsődei csoportszobát, egy mozgásfejlesztő szobát, melegítő-tálaló konyhát is kialakítanak. A közbeszerzési felhívásból az is kiderült: a terület régészeti lelőhelynek minősül, így a kivitelezés során az építési engedélyben meghatározottak szerint kell majd eljárnia a nyertes cégnek. A hirdetmény szerint az ajánlattételi határidő: június 2. 11 óra.