A közleményben a szentgotthárdiakat, különösképpen pedig az Id. Pochán Miklós Kertbarát Egyesület tagjait szólítja meg az önkormányzat. A Nyugat-dunántúli Vízügyi Igazgatóságtól kapott információk szerint ugyanis, amennyiben a május 16-ra és május 17-re jelzett jelentős esőzést okozó felhőrendszer a Rába folyó vízgyűjtő területe fölé is tartósan benyúlik, akkor a Rábán árhullám indulhat el, amely akár másodfokú árvízvédelmi készültséget is eredményezhet. Egy esetleges árhullám a Kertbarát Egyesület tagjai által használt terület mélyebb pontjain a kertek elöntésével is járhat.