- Régi vágyunk vált valóra, amikor két nyertes pályázat által végre sikerült felújítanunk a közösségi házunkat – mondta Horváth Ildikó, az egyik legkisebb vasi falu, Lócs polgármestere. - Hiszen sokaknak fűződik hozzá kedves emléke. Még sokan élnek azok közül, akik ide jártak iskolába, de az épület későbbi korszakaiban is -amikor bolt, majd kocsma üzemelt benne - a közösség egyik központja volt, így lesz ez a jövőben is.

A helytörténeti kiállítás gondolata már hosszú évekkel ezelőtt megfogalmazódott, és 2019-ben, amikor az önkormányzat elkészíttette az iskolaépület átalakításának terveit, a leendő közösségi házban kiállítótér is helyet kapott, továbbá új vizes blokk kialakítását és az épület akadálymentesítését is kilátásba helyezték. A tervekkel már a 2019-es pályázaton elindultak, végül 2021-ben koronázta siker a pályázati törekvést, amikor is 25 millió forint támogatást nyertek el a 2013 óta üresen álló és egyre romló állapotba kerülő épület külső felújítására. Ebből az összegből azonban nem futotta a belső átalakításra, így a 2022-es pályázati kiírásban a belső felújításra és a külső környezetrendezésre (udvarra új térburkolat készítése) pályáztak, akkor több mint 15 millió forintot nyertek. A pályázati összegeket az önkormányzat 6,5 millió forint saját forrással egészítette ki a sikeres megvalósulás érdekében.

A kiállítás anyagának nagy része Szabó József Gyula helyi gyűjtőtől és Nagy Erika ugyancsak helyi történelem szakos tanárnőtől való. Egy konyha, egy tisztaszoba, a nagyteremben pedig tematikus sarkokban katonai, kereskedelmi emlékek, régi gyermekjátékok, háztartási eszközök, régi pénzek és szerszámok mutatják be a település egykori lakóinak mindennapjait. Az alkotótérnek szánt teremben tablókon jelenítik meg a helyi úttörőélet és a színjátszó csoport, valamint az egykori iskola, kocsmák, boltok emlékeit, a régi utcarészleteket, a gazdasági élet képeit.

- Az alkotóteremben kézművesfoglalkozásokat, alkotódélutánokat tervezünk, a régi mesterségeket - kosárfonás, seprűkötés, korongozás, szövés, hímzés - szeretnénk megismertetni a fiatalabb generációval. A kiállítás kulcsos házként működik majd, bejelentkezés után ingyenesen látogatható és minden lócsi rendezvény alkalmával megtekinthető. Örömünkre szolgál, hogy a csepregi kisiskolások négy csoportja már be is jelentkezett egy látogatásra – mondta el a polgármester.

- Lócson a kormány Magyar falu programja révén számos régen várt fejlesztést tudtunk megvalósítani, ilyen volt például a településre vezető út felújítása. Most ismét egy új fejlesztéssel gazdagodott Lócs, a helytörténeti kiállítás elhelyezésére szolgáló közösségi tér felújításával. Az épület történetét az átadón sokan megidézték, én is rendelkezem emlékekkel a gyerekkoromból. A kiállítás számomra azért is érdekes volt, mert az itteni dokumentumokból még jobban megismerhettem a Berényi családból származó felmenőimet – fogalmazta meg gondolatait a felújítás kapcsán Ágh Péter, a térség országgyűlési képviselője.