"A sokat, és sokszor joggal kárhoztatott politikai életnek vannak felemelő pillanatai is. Szombathelyen ezek közé tartozik a városi temető díszsírhelyén évről-évre visszatérő közös emlékezés, amelynek során Wagner András élete és közszolgálati tevékenysége előtt tisztelegnek a város tisztségviselői, egykori és mai képviselői. Mint ismeretes, Wagner András Szombathely rendszerváltozás utáni első, polgármestere, az 1953-ban, Szombathelyen született politikus a Bánki Donát Gépipari Műszaki Főiskolán, majd az Eötvös Loránd Tudomány Egyetem technika szakán szerzett diplomát. 1975-től a Körmendi Gimnázium és Szakközépiskola tanára, 1983-tól a Szombathelyi Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Technika Tanszékének adjunktusa volt. A Szabad Demokraták Szövetsége képviselőjeként 1990-ben választották Szombathely polgármesterévé. Tisztségét két cikluson át töltötte be. 1998-tól az Oktatási Minisztérium Alapkezelő Igazgatóságának főigazgatója, miniszteri biztos, majd a Szombathelyi TISZK elnöke volt. Egy tragikus közlekedési balesetben szerzett sérülés szövődményeként 54 évesen 2007. május 31-én hunyt el. Szombathely közgyűlése 2007-ben posztumusz díszpolgári címel tüntette ki" - írta Feiszt György a közösségi oldalán. Ő is ott volt szerdán délelőtt a Jáki úti temetőben, ahol a város vezetői, régi kollégák, barátok elhelyezték az emlékezés virágait.