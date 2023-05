- A Kihívás Napi programunkat eredetileg házon belül terveztük, de amikor Zsombi történetét - a nyilvánosság segítségével - megismerték az emberek, sorra jöttek a felajánlások vállalkozóktól, magánszemélyektől, volt munkatársaktól, egykori osztálytársaktól. Összefogott a város, sőt a környékből is többen nyújtottak segítő kezet. Ezúton is nagyon köszönjük mindenkinek - mondta az édesanya. A program egy részén Zsombika is ott volt, mosolygott mindenkire. Ez a nap csakis róla szólt az edzőteremben.

A jótékonysági akció során összegyűjtött adományokat, a felajánlásokat a család Amerikába küldi annak a kutatócsoportnak, amely az eddig szinte ismeretlen MCTO betegség hátterét kutatja.