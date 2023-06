- Ahhoz, hogy a két település lépést tudjon tartani a modernizálódó világgal, fejlesztésekre van szükség. A Borgátát Köcskkel összekötő utat az elmúlt ötven évben nem újították fel és már szinte biciklivel is járhatatlan volt. A két település és az egyházashetyei Berzsenyi Kft., ami az út mentén területtel rendelkezik, már korábban is törekedett arra, hogy ismét járhatóvá tegye az útszakaszt, de sajnos az anyagi erőforrások nagyon korlátozottak voltak – fogalmazott Gőcze Zsanett, majd hozzátette: az út egy része a borgátai önkormányzat vidékfejlesztési pályázaton elnyert csaknem 110 millió forintjából, a másik része pedig Köcsk, a Magyar falu program pályázata által biztosított támogatásából készült el. Utóbbi 50 millió forintot nyert, ami csaknem 800 méternyi útfelület megújítását fedezte. Az út Köcskhöz tartozó szakasza kétszer olyan hosszú, mint a borgátai, így a település önkormányzata még egy körben tervez pályázni az útszakasz teljes hosszának megújítása érdekében. Ez még a jövő zenéje, ahogyan az úton található kis fahíd korszerűsítése is – erről már Magyar Tibor, Köcsk polgármestere beszélt. A települések vezetői egyben köszönetüket fejezték ki a Berzsenyi Kft. számára, ami a rossz állapotú hídra önerőből, kétoldalt korláttal látta el a biztonságosabb áthaladás érdekében. A polgármesterek azt is megfogalmazták, hogy az útfelújítás nagyban megkönnyíti a helyi lakosok munkába való eljutását, a mezőgazdasági területek megközelítését, ezzel együtt abban is reménykednek, hogy a fákkal szegélyezett, patakkal átszelt, szinte érintetlen táj a jól járható úttal egyre több kerékpáros turistát vonz majd a környékre.

Ehhez a gondolathoz csatlakozott V. Németh Zsolt, a települések országgyűlési képviselője is, aki elmondta: az útszakasz része a Fertő-tavat és a Balatont összekötő kerékpárútnak, a környéket pedig jól kerékpározható, szelíd és vonzó tájnak gondolja, szép panorámával és a közeli vulkanikus hegyek kellemes boraival.