– Az iskolában is zajlik a gyülekezetépítés – kezdte Torma-Hasza Mónika, aki kisebb megszakításokkal több éve a szombathelyi Reményik Sándor Evangélikus Általános és Alapfokú Művészeti Iskola iskolalelkésze. Jelen van a helyi evangélikus gyülekezetben, mentálhigiénés szakember is, akinek ez utóbbi képzettsége nagy hasznára van a diákok között végzett szolgálatában. – Nyilván nem a más felekezetű gyerekeket integráljuk az egyházközségünkbe, de a lelki munkának köszönhetően, a hitoktatókkal, és a más felekezetek lelkipásztoraival karöltve el tudjuk érni a családokat – hangsúlyozza a lelkésznő.

– Van lehetőség a lelkigondozásra, a gyerekek kísérésére, pedagógusokkal is beszélgetek.

Néha kicsit programszervezőnek érzem magam – mondja mosolyogva –, hiszen lelki alkalmakkal is igyekszem megtölteni a mindennapokat: áhítatok, csendesnapok diákoknak és tanároknak, táborok szervezése, osztályprogramok. Nagyon örülök, hogy a szülői értekezleteket is imádsággal, énekléssel fogjuk kezdeni a jövőben. Fontos feladat az ökumenikus kapcsolatok ápolása: tudjunk egymásról, kommunikáljunk, oda tudjuk irányítani, aki itt tanul, de a másik felekezethez tartozik.

Arról, hogy milyen többletet tud adni egy evangélikus iskola, így vélekedik Torma-Hasza Mónika:

– Van egy meghatározott kerete az iskolának, de az egyházi iskolának nagy feladata, hogy Krisztusra mutasson, egy olyan pluszt adjon ebben a világban, amelyről egyébként elterelődik a figyelem. Nyilván minden iskolában megtanul a gyerek írni olvasni számolni, és sok egyéb mást is, nálunk a magas színvonalú oktatás mellett a plusz a lelki többlet. Minden fél részéről szükséges az elköteleződés, nemcsak az oktatás, de az Isten felé is. Családok, pedagógusok részéről is, mert Valaki már egyszer elköteleződött velünk, és hív minket ebbe a közösségbe.

Ami az egyéni beszélgetéseket illeti, nagyon jól működik a jelzőrendszer a Reményikben. – Ha a tanár érzékeli a diákon, hogy valami problémája lehet, azt jelzi az iskolalelkésznek, én felajánlom a beszélgetés lehetőségét, ha él vele, akkor a gyermek azt mond el, amit szeretne, amennyit szeretne, és ami elhangzik, az mindig köztünk marad. Kérdésekkel segítem őt a beszélgetés során. Hála Isten, most már nagyon sokszor maguk keresnek meg engem az tanulók, ez nagyon pozitív nekem, mert azt jelenti, hogy megvan a bizalom – fejtette ki. És, hogy mit várnak ilyenkor? – Talán figyelmet – vágja rá a lelkésznő a kérdésre. – Jó nekik, hogy kimondhatják a gondolataikat anélkül, hogy bárki megítélné őket. Abszolút partneri a kapcsolat a tanulókkal, talán azért is, mert több osztályban mentálhigiénés foglalkozásokat is tartunk egy kolléganőmmel, akivel elvégeztük a „BOLDOGABB CSALÁDOKÉRT” Családi Életre Nevelés program képzését.

– Ez egy keresztény alapokon nyugvó foglalkozás – folytatja Mónika. – Mindig is vesszőparipám volt az érzelmi nevelés. Olyan témák kerülnek elő, mint a szeretet-nyelvek, a család, a konfliktuskezelés, a társas kapcsolatok, a barátság, szerelem, párválasztás, időskor, esélyegyenlőség, elköteleződés, halál-gyász, értékek, önértékelés, és még sorolhatnám. Az érzelmi intelligenciájukat fejlesztjük. Célunk, hogy megerősítsük az egyéneket és így magát az osztályközösséget is, aminek a megtartó erejében mélyen hiszek – zárja gondolatait az iskolalelkész.