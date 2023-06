A világtörténelem egyik legfontosabb eseményeként számon tartott D-day során 1944. június 6-án a franciaországi Normandia öt partszakaszán szálltak partra a szövetséges haderők. Az Atlanti Falat védő német egységeket meglepetésként érte a támadás, annak ellenére, hogy a hírszerzési jelentések szerint már várták a partraszállást – máshol. Hitler gyakorlatilag átaludta a támadás első óráit. Az offenzíva első napján közel tízezer szövetséges katona esett el, a német oldalon a veszteségek hasonlóan magasak voltak. A normandiai partraszállással gyakorlatilag elkezdődtek a náci Németország végórái. A 2. világháború után minden évben tartanak nagyszabású megemlékezéseket a véres ütközetek helyszínein, ahol a kiállítások, előadások és veterántalálkozók mellett hagyományőrző csoportok rendezvényeit is megcsodálhatja a közönség.

Németh Péter 2009 óta látogatja a megemlékezések helyszíneit, mint mondja, az egykori hadműveletek területén minden kavicsnak és fűszálnak megvan a maga története. A fotóriporter kezdeti „civil” érdeklődését felváltotta a vágy, hogy mélyebben is megismerje a leghosszabb nap történéseit. Kutatásait egyedivé azonban az tette, hogy magyar neveket is felfedezett a franciaországi katonai temetőkben. A Magyarországtól több ezer kilométerre fekvő Normandia partjainál számos, akár ezres nagyságrendben is harcolhatott magyar katona a német és szövetséges oldalon egyaránt. Németh Péter elmondta, hogy Normandiában 27 katonai temetőben közel százezer fejfa található, sok helyen egymás mellett nyugodnak az egykori ellenségek. Németh Péter fotói olyan pillanatképek, amelyek egy időutazásra repítenek. Az emberi történelem legsötétebb éveibe. A szerző felvételeit egy albumban is összefoglalta, a kiállítás anyaga részben ezekből a már kiadott képekből áll. A D-Day, Leghosszabb nap napjainkban – magyar sorsok című kötet hűen adja vissza a ma élők történelmi emlékezetét.