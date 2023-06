Fehér Ferenccel, Ikervár polgármesterével tettünk egy rövid sétát a hét közepén. Először az egészségház felújításához látogattunk el. Az épület külső szigetelésén dolgoztak éppen.

- Az intézmény nagyobb felújítása két évtizede volt, így időszerű lett a korszerűsítés – kezdte a polgármester. – A mostani munkák érintik a nyílászárócserét, a szigetelést, valamint napelemeket is telepíthettünk. A beruházás mintegy 125 millió forintba kerül, amelyet teljes egészében a Magyar falu program pályázatán nyertük el. Eszközbeszerzés is lesz. A védőnők, a házi-és gyerekorvos, valamit a fogorvos várhatóan az ősztől fogadja a betegeket.

Utunk innen az új bölcsődéhez vezet. Megtudjuk, már öt évvel ezelőtt felmerült a gondolat, hogy jó lenne egy új bölcsődét építeni. A tervből most lett valóság. Az új intézmény várhatóan novemberben nyit meg, és összesen 12 kigyereket fogadnak. Az már most látszik, igazán jó helyük lesz a kicsiknek. Az építkezés, 156 millió forintból, szintén a Magyar falu program keretében valósul meg.

V. Németh Zsolt országgyűlési képviselő nagy értékelte, ami Ikerváron történik.

- A koronavírus időszakában felértékelődött az egészségügy, ezért is fontos ezen terület folyamatos fejlesztése – mondta V. Németh. – A kormány a családok támogatására is nagy figyelmet fordít. Ennek egyik eleme, hogy új bölcsődék épüljenek, ez zajlik most a településen. Mindezeknek köszönhetően tovább javul az itt élők életminősége, és tovább gyarapodhat a falu lélekszáma.