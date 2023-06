A békeszerződés következményeiről az Olcsai-Kiss Zoltán Általános Iskola diákjai tartottak előadást. Felszólalt Bebes István, Körmend polgármestere, aki Juhász Gyula Trianon című versét idézte. Mint mondta, Juhász Gyula vallott a hazaszeretetről, és emléket állít annak a nemzetnek, amelyik történelmének legnagyobb csapását élte át. A költő azt írja, hogy nem kell beszélni róla.

- Én úgy gondolom, hogy igen, kell beszélni róla – hangsúlyozta a polgármester. Beszélni kell a megaláztatásról, amely a hazánkat érte. Érdemes belegondolni, hogy milyen ország lenne ma Magyarország, ha mindez nem történt volna meg. Egy 15 milliós ország, hatalmas természeti és gazdasági erőforrásokkal, komoly érdekérvényesítő képességekkel. Bebes István hozzátette, hogy nem szabad elfelejtenünk, hogy ez velünk is történt, nem csak az elődeinkkel. A békediktátum következményei a mai napig befolyásolják életünket. A trianoni döntés igazságtalansága annyira szembetűnő volt, hogy még a győztes hatalmak politikusai is felszólaltak ellene. A polgármester kiemelte Francesco Nitti egykori olasz miniszterelnök szavait, aki 1924-ben azt mondta, hogy Trianonban egy országot sem tettek tönkre gonoszabbul, mint Magyarországot. Megcsonkítása annyira becstelen, hogy senki nem meri érte vállalni a felelősséget. Bebes István hangsúlyozta, hogy ez az ország azonban mindig fel tudott állni a legnagyobb csapásokból is, hiszen lélekben erős emberek lakják. Büszkék lehetünk magyarságunkra, hiszen ez a nap a megtörhetetlen nemzet napja is.