Az országos programsorozathoz csatlakozva Vas vármegyében két múzeumban várják a tűzoltói tárgyi emlékek iránt érdeklődő látogatókat. A vármegye székhelyén, Szombathelyen az Aréna utcában lévő Vas Vármegyei Tűzoltó és Polgári Védelmi Emlékhely 18 órától 22 óráig óráig tart nyitva. Akik a Múzeumok Éjszakáján ide ellátogatnak biztosan nem távoznak élmények nélkül. A tárlatvezetés alkalmával hallhatnak a katasztrófavédelem három alappilléréről, a tűzoltóságról, iparbiztonságról és a polgári védelemről, de tájékoztatást kapnak a katasztrófavédelem szervezeti felépítésről is. Emellett a bátrabbak felpróbálhatnak korhű tűzoltó védőruhákat és sisakokat is.

A Hosszúperesztegi Önkéntes Tűzoltó Egyesület gondozásában álló Tűzoltó Múzeum szintén 18 órakor nyitja meg kapuit. Itt amellett, hogy rengeteg tűzoltó emléket nézhetnek végig az érdeklődök, a múzeum ajtaján belépve régi tűzoltó gépjárműveket is fellelhetnek, amiket közelebbről is megtekinthetnek. A tűzoltók nemcsak a felnőttekre, a gyermekekre is gondoltak, ugyanis a helyszínen gyermekfoglalkoztatókkal várják a kicsiket.

Szombathelyen is színes programok várják az érdeklődőket. Erről itt olvashat: