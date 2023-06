Szabó József polgármester javaslatára a Humánpolitikai Bizottság a következő – augusztusi – ülésig felülvizsgálja a sportrendeletet annak érdekében, hogy az utóbbi években Répcelakon újonnan meghonosodott sportágak művelői is jutalmazhatóak legyenek az önkormányzat szintjén. Az ülésen a képviselők megalkották a város kegyeleti rendeletét, melyben azt szabályozták, hogy kit nyilváníthat saját halottjának a település – a Répcelak város Díszpolgára kitüntetésben részesült személyeket minden esetben, egyes esetekben pedig más, az életútjukkal erre rászolgált személyeket is. A saját halottnak tekintett személy temetésének költségeihez, és síremlékének elkészíttetéséhez anyagilag is hozzájárul Répcelak városa.