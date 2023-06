Varga Béla és Lipták Dániel alapította az Angyalszív Autós Sport Club Egyesületet 2022 januárjában. Pénzt és energiát nem sajnálva építettek meg egy mintegy 1200 méter hosszú pályát Vámoscsalád határában, amelyen tavaly magyar roncsderbi és offroad versenyeket rendeztek, az idén azonban már osztrák kupasorozatok egyes futamainak is helyet ad, szeptember végén pedig 12 év után először tartanak ott Magyarországon truck triál versenyt. Az egyesület az Angyalszív Lovasudvarral karöltve szívesen tesz eleget jótékonysági felkéréseknek is. Az elmúlt év karácsonyán a Rum-Kastély EGYMI sérült gyerekeit tették boldogabbá, legutóbb a FÉHE Kft. ellátottjainak varázsoltak egy gyönyörű napot. Juranovits-Racker Rita,a fogyatékos-ellátás szakmai vezetője számolt be a részletekről.