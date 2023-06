A plébániaépület először kívülről, majd belülről is megújult, és nemcsak a zarándokokat, turistákat szolgálja, hanem a helyieket is – hangsúlyozta Soltész Miklós államtitkár az ünnepélyes átadón tegnap délután. Holecz Károly, az Országos Szlovén Önkormányzat elnöke arról beszélt, hogy az egyházak jelentős szerepet töltenek be a nemzetiségek indentitásának megőrzésében, erősítik a kultúrát, ezzel együtt a megmaradást is segítik. -A testi egészségünk mellett a lelki egészség is nagyon fontos, kívánom, hogy az Apátistvánfalvára érkezőket megérintse a hely szellemisége – mondta az elnök a teljes belső felújításon átesett plébániaépület előtt. Az átadó előtt szlovén és magyar nyelvű szentmisét tartottak, amelyen Apátistvánfalva plébánosa, Tóth Tibor mellett jelen volt Bodorkós Imre, Szentgotthárd, valamint Dejan Horvat, Markovci plébánosa is.