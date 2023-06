Gurultak a labdák, csörögtek a dobok, a hangszórókból dübörgő zene ritmusára jártak az apró és kicsit nagyobb lábak – szerdán volt a második délelőtt, amikor gyerekzsivajjal telt meg a Répcelaki Művelődési Ház és Könyvtár színházterme. A Baba-mama élménynapokat keddre, szerdára és csütörtökre hirdette meg Boros-Horváth Bianka. – Óvónőként és kétgyermekes anyukaként is nagy álmom volt, hogy egy hasonló, közösségi babás-mamás programot létrehozzak. Szerettem volna megmutatni az anyukáknak, hogy kisgyerek mellett is bármit lehet. És hogy attól még, hogy valaki anyuka, nem szűnik meg embernek, nőnek lenni. Nekünk is vannak szükségleteink, ezzel párhuzamosan pedig a gyerekeknek is tudunk olyan élményt nyújtani, ami mind a két félnek jó – mondta el érdeklődésünkre a programsorozat ötletgazdája, majd hozzátette: amikor anyuka lett, nem szerette volna, hogy „bennrekedjen a négy fal között”. Kereste a lehetőségeket, vitte mindenfelé a gyerekeket.