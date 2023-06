A Táplánszentkereszti Apáczai Csere János Általános Iskola Váti Tagintézménye nevében Rózsa Gézáné igazgató köszönte meg az eszközöket. Vállalkozók, magánszemélyek is segítették a játszótér létesítését. A támogatók között volt Ágh Péter országgyűlési képviselő is, aki az iskolásoknak a felnőttek összefogását emelte ki példaként: tegyenek meg ők is mindent a céljaikért, és keressenek ezekhez szövetségeseket. Az iskolásoknak kosár- és focilabdát, tollasütőt is vitt ajándékba.