Ausztriában a polgári védelmi szövetségek minden évben meghirdetik a Safety Tour országos vetélkedőt a 3. és 4. osztályok számára. A csapatversenyhez idén is két magyar iskola csatlakozott: a szombathelyi Boldog Brenner János Általános Iskola és a győri Kovács Margit Nemzetiségi Általános Iskola, amelyek évek óta részesei a versenynek, számukra külön kategóriát tartanak fenn a szervezők. A brenneresek sikeréről egy hónappal ezelőtt lapunk is beszámolt. A diákok akkor vettek részt az ausztriai katasztrófavédelmi-gyermekbiztonsági verseny gyanafalvi elődöntőjén – a Burgenlandi Polgári Védelmi Szövetség meghívására képviselték Vas vármegyét. A diákok azzal, hogy akkor az elsők lettek, kvalifikálták magukat a felsőőri tartományi döntőbe, amelyet május 31-én rendeztek meg. A versenyen 14 csapat mérte össze ügyességét, ketten Magyarországról érkeztek.

Forrás: Boldog Brenner János Általános Iskola

A 29 gyermeknek ügyességi és elméleti feladatokban is teljesítenie kellett. Rollerrel mentek végig akadálypályán, de feladatuk volt az elméleti teszt kitöltése mellett puttonyfecskendővel való célba lövés is. A nap kezdetén mentők, míg az eredményhirdetést megelőzően a tűzoltók által szervezett bemutatón is részt vehettek. A diákokat a pedagógusok mellett Tóth Zoltán tűzoltó alezredes, a Területi Védelmi Bizottság titkárhelyettese kísérte el. A két magyar csapat közül a győri versenyzőket megelőzve a Brenner János Általános Iskola és Gimnázium csapata első helyen állhatott fel a dobogóra – tudatta a Vas Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. A Safety Tour tartományi döntőjét a monyorókeréki népiskola 4ud osztálya nyerte meg, ahol szintén tanulnak a gyerekek magyarul. Ők képviselik Burgenlandot júniusban a Safety Tour bécsi országos döntőjén – adta hírül az osztrák közszolgálati média.