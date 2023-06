A programon Sik Tamásné, az egyesület elnöke köszöntötte a családokat, majd kiosztották az „A családom” szlogennel meghirdetett rajzpályázat díjait. Összesen 76 alkotás érkezett a pályázatra a helyi és környékbeli óvodákból (Jánosháza, Boba, Hosszúpereszteg, celldömölki városi és alsósági tagóvoda) – a szervezők valamennyit ki is állították a rendezvényen. Az iskolások előzetesen meghirdetett rajzpályázatának témája Petőfi Sándor születésének 200. évfordulójához kapcsolódott. A jánosházi Batthyány Lajos Általános Iskola és a Szent Imre Általános Iskola diákjai mellett a bobai Döbrentei Gábor Általános Iskola tanulói is megemlékeztek a költő születésének évfordulójáról, összesen 72 alkotással. A rajzversenyek díjazottjainak Kiss András, Jánosháza polgármestere adta át a díjakat.

Az önfeledt, tréfás ügyességi játékokban tíz csapat vett részt. Jutalmuk játék, dinnye, torta volt. Ugrálóvár, csocsó, csillámfestés, kézműves foglalkozások is színesítették a programot.

A szellemi totó Petőfi Sándor életéhez és munkásságához kapcsolódott. A fiúk, nagy örömükre egy óriás munkagéppel is megismerkedhettek. Senki sem maradt éhesen: a „karitászos nénik” házi lekváros- és mézes kenyérrel, „gyümölcs fröccsel” kínálták a játékban megéhezett gyerekeket. - Vidámságot, sok nevetést, önfeledt játékot adott a délután a gyerekeknek és a szülőknek is – számolt be a délutánról Sik Tamásné.