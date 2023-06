A szakember több mint tíz éve foglalkozik családokkal, gyermekpszichológusként is praktizál. Szülők, pedagógusok is kíváncsiak voltak az előadására a Bartók Teremben. Az első mondataiban tisztázta: amikor egy gyermek viselkedési, magatartási tüneteivel fordulnak hozzá, a gyermeket soha nem a közegétől függetlenítve próbálja „megszerelni”, hanem a rendszert – családot, intézményt – tekinti, mert ez segít az összefüggéseket feltárni.

Alapvető még, hogy egy gyermek sem akar rossz lenni. Agresszív, rendbontó cselekedeteik miatt néhányan mégis belekerülnek ebbe a negatív spirálba. Utána arra világított rá: fejlődéslélektani szempontból hogyan indul ez a folyamat, és mely pontokon tud segíteni a szülő, a pedagógus.

– Az agresszió ösztön. Veleszületett dolog, kezelni kell, megtalálni a helyét az életünkben. A gyerekek genetikailag kódolt személyiségjegyekkel jönnek a világra: ezen is múlik, mennyire mozgékonyak, érdeklődők, aktívak, milyen temperamentumúak. A frusztráció fokozza náluk az agressziót, főleg a 10 év alattiaknál, nincs ugyanis más eszközük, hogy kiadják magukból. Oka lehet a mozgásszegény életmód, az őket érő rengeteg inger, és az is, ha a környezetük hagyja, hogy agresszívak legyen: ha nevetünk azon, hogy egy hároméves rácsap valakire, ha csúnyán beszél, és nem szólunk rá, akkor ezek a viselkedésformák berögzülnek.

A kérdésre, hogy mit tehetünk, úgy felelt: azonkívül, hogy a gyermek egész közegét nézzük, a másik pillér a megelőzés. Megfigyelve, hogy a megnyilvánulásai mennyire illenek az adott életkorhoz, hány van belőlük, legyen az a cél, hogy csökkentsük például a dühkitörések számát. Ha nem alszik eleget, a folyamatos alváshiány következményeként felerősödik az akaratossága. Megelőzésként aludjon többet.

Ugyanígy az étkezésnél: a fehérjében, rostban gazdag élelmiszerek hosszabb ideig biztosítanak stabilabb vércukorszintet, ezáltal kiegyensúlyozottabb kedélyállapotot. Konkrét módszereket is mondott az agresszió kezelésére. Az egyik az eszkaláció megakadályozása, amikor egy helyzetben már látszik, hogy a gyermek fizikailag annyira felhergelte magát, hogy nagyon nehezen tud megnyugodni. A másik módszer a fizikai agresszió leállítása: már egyévesen se hagyjuk, hogy a gyermek ránk csapjon.

Használható még a gyermekben lévő mozgékonyság, aktivitás „konstruktívvá csatornázása”. Alakítsuk át úgy a környezetet, hogy helye legyen ennek az energiának. Menjünk ki az udvarra, ott mozogjon. Ha dühös, adjunk elé egy rajzlapot, hogy firkálja össze teljes erejéből, de jó a helyben futás, a toppantás is. Utolsóként ajánlotta a verbalitás fejlesztését: olvassunk neki mesét, beszélgessünk vele, tárjunk fel ok-okozati összefüggéseket, beszéljünk az érzésekről is, hogy egyre bővebb szókinc ­ csel, gazdagabb repertoárral tudja elmondani, hogy mi bántja.

És hogy mit nem szabad csinálni szülőként?

Soha ne címkézzünk: „Te olyan buta vagy, te mindig dúlsz-fúlsz, erőszakos vagy.” Az agres ­ sziókezelés ugyanis tanulható. Bátorítani kell, a pozitívat kiemelni. Kerüljük mi, felnőttek is az erőszakot: kell, hogy legyen következménye egy tettnek, de ne büntessük aránytalanul. Ehhez a szülőnek le kell vetnie a saját gyermekkorából hozott mintákat. Nagyon kártékony, „övön aluli gyermeknevelési módszer” olyat mondani, hogy „ha rossz leszel, odaadlak a zsákos bácsinak; ha nem jössz el a játszótérről, itt hagylak; kimosom a szádat szappannal” – és hasonlók. Nagy veszélyforrás, ha bullying – szisztematikus iskolai zaklatás – lép fel. Ezt az iskolán belül kell kezelni, és csírájában elfojtani, mondta. A kibertérben is nagy veszélynek vannak kitéve a gyerekek: sokan nem tudják, hogy álprofillal is lehetnek fenn emberek a közösségi oldalon. A formálódó személyiségű gyerekek védtelenek. Összességében: az agresszió tanulási folyamattal, hosszú szocializáció során jól módosítható. Ehhez nyugodt, biztonságos érzelmi közeget kell teremtenünk számukra, és megóvni őket a sok ingertől.