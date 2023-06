A Pannon Kapu Kulturális Egyesület programján több, mint száz különleges ruhát - koktél- és estélyi ruhákat, baba-mama kollekciókat, designer ruhákat, esküvői kollekciókat és sok más különlegességet - mutattak be helyi modellek a Polgármesteri Hivatal folyosóin.

Kísérőprogramok is voltak: exkluzív autó-és hatástalanított fegyverkiállítás várta az érdeklődőket a hivatal előtt, de volt ékszer-, parfüm-, és festménybemutató is. A jó hangulatról DJ-k és koktélok gondoskodtak.