Mandúr László az Országgyűlés alelnökeként jelen volt a döröskei Harangláb, valamint a hozzá tartozó első és második világháborús emlékmű átadásán. Később magánemberként is többször járt a Döröskén, a kis községet hamar a szívébe zárta. Látogatásai során merült fel benne, hogy fotóművészként lefényképezi a falut a benne lakókkal együtt. A képek az akkori polgármester, Mizda Ferencné segítségével el is készültek 2008-ban és 2009-ben. A fotóanyagot aztán kötetbe is rendezték, a könyv Döröske - kölcsönkért tekintetek címmel jelent meg, a képek mellé Simkó János írt szövegeket.

Fotó: Szendi Péter

A díszpolgári címet Mandúr László özvegye, dr. Lantos Erzsébet vette át Dománé Tóth Erikától, Döröske polgármesterétől. A falu is kapott ajándékot a fotóművész családjától, mégpedig egy Mandúr-képet, amely vidám hangulatot idéz. - Meg vagyok hatódva, nagyon jól esik, hogy sok év távlatából is ennyi szeretettel emlékeznek Lacira. A díszpolgári cím megtiszteltetés nekünk, hozzátartozóknak, köszönettel vesszük a megemlékezést - mondta.