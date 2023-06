Ezt ne hagyja ki!

A szombathelyi professzor beírta magát a popzenébe New York-ban - dal a csillagok hangjaiból A népszerű amerikai dalszerző és énekes John Legend (1 Oscar, 1 Golden Globe, 9 Grammy és több egyéb díj birtokosa) a mai napon mutatta be New Yorkban az új szerzeményét, amelyben az égbolt valódi csillagaival énekel duettet.