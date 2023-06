Már javában zajlanak a júliusi lecsófesztivál előkészületei, az önkormányzat a község egyik egyesületével karöltve szervezi az igazi közösségösszekovácsolónak ígérkező programot: -szeretnénk megszólítani a falu apraja-nagyját - és nem csak erre az egy eseményre. Augusztus elején tartjuk a már hagyományosnak tekinthető falunapot, ide szintén mindenkit szeretettel vár. Az elmúlt években a község közösségi színterében is sok új program várta a lakosokat. Kiváló kapcsolatot ápolunk a Nemzeti Művelődési Intézettel és a Berzsenyi Dániel Könyvtárral. Az ő támogatásuknak köszönhetően színvonalas rendezvényeknek adhatott helyszínt községünk - fogalmazott Katavics András polgármester, aki szólt arról is: számos fejlesztést sikerült megvalósítaniuk az elmúlt években az országgyűlési képviselő közbenjárásával, a kormány támogatásával; de önerő is jutott fejlesztésekre. Mindezeknek köszönhetően még élhetőbb és szerethetőbb lett Vasasszonyfa.

Kiemelte: a Magyar Falu Program keretében orvosi eszközbeszerzésre 2,9; játszótérfejlesztésre összesen 6,5; útfelújításra 40, kommunális eszközök beszerzésére 3,5 millió forint jutott például, míg saját forrásból többek között megteremtették a köztéri free WIFI elérhetőséget, és mintegy 5,5 millió forintot fordítottak a buszmegálló modernizálására. A jövőbeni tervek között szerepel a művelődési ház és a tekepálya korszerűsítése, valamint telephely és ingatlanvásárlás. A településkép alakításában a lakosoknak is fontos szerepe van. A szabálykövető és környezettudatos viselkedés nélkül a megvalósult beruházások igényes fenntartása nem valósulhatna meg. Köszönet mindenkinek, akinek igazán fontos Vasasszonyfa! - fűzte hozzá Katavivs András.

- A polgármester lelkiismeretes munkája réven Vasasszonyfa sokat léphetett előre, amiben nagy segítséget jelentett a kormány Magyar falu programja. Pár év alatt megváltozott és még szebb lett a településkép. Ehhez nagyban hozzájárult az állami út 608 millió forintos felújítása, de az önkormányzat is jól élt a pályázati lehetőségekkel - hangsúlyozta Ágh Péter, a térség országgyűlési képviselője, aki a közelmúltban tett látogatást Vasasszonyfán. Hozzátette: Katavics András polgármester kiváló szövetséges abban, hogy a jövőben is együtt dolgozhassunk ezért a dinamikusan fejlődő településért!