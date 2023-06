Négyéves hagyomány, hogy a szombathelyi sportáruház támogatásának köszönhetően több megyei horgászversenyen a legeredményesebb versenyzők a serlegeken és érmeken felül értékes ajándékutalványokkal vagy horgászfelszerelésekkel gazdagodtak. Így lesz ez a 2023-as horgászévadban is: folytatja és tovább erősíti a szombathelyi sportáruházzal kialakított kiváló partneri kapcsolatát a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetsége. Puskás Norbert elmondta: a megújított megállapodás értelmében, a tavalyi évhez hasonlóan több rendezvény lebonyolítását támogatja az áruház. Ilyen a Vasi Vizeken Általános Iskolai Vetélkedő, a Vas Megyei Ifjúsági és Utánpótlás-bajnokság, a Vasi Vizeken Ifjúsági Horgászviadal, a Vasi Vizeken Horgásztábor, valamint a fogyatékkal élő személyek részére rendezett Integrált Horgászdélután.

A szövetség életében a sporthorgászat feltételeinek megteremtése mellett a hal és élőhelyének védelme, az ifjúságnevelés kapja a fő hangsúlyt. A gyermek állami jegyet váltó pecások száma tovább nőtt tavaly. A szövetség 12 ezer horgász számára nyújt kikapcsolódási lehetőséget a vasi vizeken, de hozzátartozókat is figyelembe véve több mint 40 ezer természetkedvelő érdekeit tartja szem előtt. A sportáruházban több mint hetven sportághoz szerezhetők be termékek. A horgászok többek között a kiváló minőségű, saját márkás termékek közül válogathatnak. A horgászközösség kiszolgálása érdekében online blog is működik az interneten, ahol terméktesztek, versenybeszámolók, tanácsok etetőanyagról, botokról, horgokról, úszóról, csaliról, orsóról és sok minden másról is olvashatók. Május végén Margitics Botond, a szombathelyi áruház igazgatója adta át Puskás Norbertnek, a sporthorgászok vasi szövetségi elnökének a hamarosan megrendezésre kerülő gyermek- és ifjúsági rendezvényekre biztosított 350 000 forint összértékű ajándékutalványokat.