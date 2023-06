Főzőversennyel és szentmisével kezdődött, majd zenével folytatódott a falunap Velemben a Kultúrotthon udvarán. Többek között fellépett a Kaméleon színjátszókör, volt habparty, tombola, és számos gyermekprogram.

-A falunap hozzájárulhat a közösségi kapcsolatok erősítéséhez, hogy szót váltsunk a község eredményeiről, kihívásairól. Ezért is tartom fontosnak, hogyha hívnak és ha tehetem jómagam is jelen legyek az ilyen eseményeken - fogalmazott Ágh Péter országgyűlési képviselő. Hozzátette: - Az elmúlt években a kistelepülések komoly fejlesztési eredményeket értek el a Magyar falu programban. Ezek hozzájárultak a megtartó erőhöz. A polgármesterek arról számolnak be, hogy az üres házak egyre inkább gazdára lelnek és egyre több a család, akik itt vállalnak gyereket. Ez pedig azt jelentheti, hogy a magyar vidéknek van jövője. Köszönöm az invitálását a kőszegdoroszlói, acsád, salköveskúti, bögöti és nicki falunapra, jó volt találkozni az itt élőkkel.