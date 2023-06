A népi kultúra, a népi játékok megismerését, a néphagyományok őrzését és a magyarságtudat erősítését célozták a programok, tudtuk meg Csik Józsefné igazgatótól. Ékszereket készítettek, kézműves foglalkozáson vettek részt, nemez-kulcstartót készítettek és hagyományos ételeket is fogyasztottak a gyerekek – paprikás krumpli készült például. Egyik nap a Baráth család vendégei voltak, ahol a hagyományos állattartásra láttak példát. Íjászbemutatón is részt vettek a Sárvári Hagyományőrző és Íjász Egyesület jóvoltából. A táncházban néptáncos előadó mozgatta meg a kisiskolásokat. Sümegen kirándulva megnézték a középkori várat, és ha már ott jártak, középkori lakomán is részt vettek. Balatongyörökön végigjárták a Kneipp-élménysétányt, és természetesen a strandolás volt a táboruk csúcspontja.