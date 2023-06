Évek óta zajlik a jáki templom és környezete felújítása, az önkormányzat és a kivitelező egyházmegye közötti együttműködés is problémamentesnek tűnt. Egy szerkesztőségünkhöz eljuttatott olvasói levél azonban felhívta a figyelmet arra, hogy az évtizedek óta a domb tövében álló első világháborús, jáki hősök neveit hordozó emlékoszlopot a Szombathelyi Egyházmegye megbízásából dolgozó kivitelezők daruval kiemelték a helyéről és a közelben elfektették.

Erről azonban nem tájékoztatták a település lakosságát, nem adtak lehetőséget arra, hogy mindenki értesülhessen az emlékmű áthelyezéséről – mondta el kérdésünkre dr. Tóth Ernő, Ják polgármestere, aki a Ják Közéleti Fórum közösségi médiacsoportban „Méltatlan?” címmel meg is osztotta gondolatait a jákiakkal. A polgármester kitért arra, hogy az emlékhely valóban egyházi területen áll, tehát a tulajdonos projektgazdának joga van ahhoz, hogy áthelyezze azt egy másik helyre, ugyanakkor hozzátette, hogy az emlékmű nem egy bútordarab, amit szó nélkül odébb lehet tenni. Az emlékhely egy gondozott terület volt virágokkal és gyertyákkal, a jákiak becsben tartották és ápolták őseik emlékét.

A polgármester elmondta, hogy a probléma nem is magával az áthelyezéssel van, hanem a nem kellő tájékoztatással, valamint, hogy nem gondoskodtak a méltó tárolásról, amíg az emlékmű a végleges helyére kerülhet. Az oszlop egy mobil vécé mellett fekszik fedetlenül a földön az építési területen, nekitámasztva talicska és építési anyagok. Megkerestük a Szombathelyi Egyházmegyét is, ahonnan egy közleményt kapott szerkesztőségünk.

A levél kitér arra, hogy az egyházmegye által meghirdetett tervpályázatnak része volt a világháborús emlékmű méltó elhelyezésére kidolgozandó javaslat is. A terveket az egyházközség és az önkormányzat képviselői számára is bemutatta Sarkadi Márton, a helyreállítás szakmai vezetője, valamint azok megjelentek a közismert szakmai portálon, az Építészfórumon is. Az érdeklődőknek tehát volt alkalmuk megismerni a terveket. A közlemény kitér az oszlop további sorsára is. Mint kiderült, a gránitból faragott emlékmű igen nagy súlyú, közel 6 tonna, mozgatása darut igényel.

A költségek racionalizálása érdekében újbóli felállítása is akkor történik majd meg, amikor egyéb okokból is szükség van munkagépre a helyszínen. „Egyes kósza pletykákkal ellentétben tehát nem félredobva hever a munkaterület egy sarkában, hanem felállítását várja, annak reményében, hogy azt a jáki lakosok is méltó, a háborúban elesett hősök emléke előtt tisztelgő gesztusként értékelik” – zárul az egyházmegye által írt levél. Remélhetőleg a feszültség az oszlop méltó elhelyezésével együtt megszűnik majd.

