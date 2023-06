Főzőversennyel és zenés délutánnal ért véget vasárnap a Gesztenyevirágzás Hete rendezvénysorozat Velemben. A határ menti kis település hagyományosan kihirdette a Virágos Velem pályázat győzteseit is. Míg a főzőversenyen négy csapat mérte össze tudását, addig a Borha zenekar húzta a talpalávalót a velemieknek. A délután kulturális programokkal folytatódott, fellépett a Kaméleon Színjátszókör, a Flórián Tűzoltó Énekkar és a Vadrózsa népdalkör is. Az ünnepen először lépett fel a velemi néptánccsoport is. Az esemény csúcspontja a habparti volt, amelyen a gyerekek és a felnőttek egyaránt jól szórakozhattak. A napot tombola és tánc zárta.