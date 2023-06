Az idősek az idősekért díj odaítéléséről és Gráczer György, a Falco KC Szombathely Kft. ügyvezetőjének szerződéshosszabbításáról is döntöttek zárt ajtók mögött csütörtökön a képviselők. A cégvezető újabb egy évre szóló bizalmat kapott.

A Covid-járvány idején már bevált, most ismét bevezetik a piaci vásárlási utalványt - tájékoztatott dr. László Győző alpolgármester (ÉSZ). A célra 36 millió forintot különítenek el, évente maximum 30 ezer forint erejéig természetbeni támogatást nyújtanak a családok számára - ismertette az egyhangú közgyűlési döntést a politikus.

Illés Károly: A városvezetés gyalázza-alázza ellenfeleit

A folyamatos személyeskedések és az a hangnem, amit a városvezetés produkált az ellenzéki, illetve elsősorban Horváth Gábor képviselőtársammal szemben, elfogadhatatlan, és semmiképpen a közgyűlés színvonalához méltó - erről Illés Károly frakcióvezető beszélt (Fidesz-KDNP), hozzátéve: - Látjuk, hogy kampány van és a városvezetés ezt úgy képzeli, hogy gyalázza-alázza ellenfeleit.

Szólt a Dankó István által indított személyiségi jogi perről is, amiről Nemény András polgármester adott tájékoztatást a nyílt ülésen. Illés Károly szerint a polgármesternek papírja van a Kúriától, hogy vékony ténybeli alapja van állításainak. Kitért arra is, nem méltó egy polgármesterhez, ahogy ehhez kapcsolódóan a Vas Népe újságírójára próbált nyomást gyakorolni, vele személyeskedni és sértegetni. A frakcióvezető kiemelte: a jövőben Nemény Andrást minden egyes állításánál megkérdezik, mennyire rendelkezik vékony ténybeli alappal.

A DK-s képviselő kritizálta a rezsivédelmet

Közgazdasági szempontok szerint próbálta elemezni a kormány gazdaságpolitikáját Kopcsándi József (ÉSZ) - ezt is szóba hozta Illés Károly, aki emlékeztetett: a DK-s képviselő hibás döntésként értékelte a rezsivédelmet és kritizálta az extraprofitot termelő cégek megadóztatását is. - Ismerjük azt a gazdaságpolitikát, amit a baloldal mindig képviselt: az embereket sanyargatták, nem pedig a(z extraprofitot termelő) cégeket.

Változnak a hulladéklerakási szabályok

A Szomhull Kft. 2024. január 1-jével beolvad a Szova NZrt-be, miután működése okafogyottá válik. Július 1-jétől az új koncessziós modellben az állam helyett a Mol hulladékgazdálkodási vállalata veszi át, gyűjti, szállítja és előkezeli a hulladékot. A változással kapcsolatosan Putz Attila bizottsági elnök (ÉSZ) és Koczka Tibor képviselő (Pro Savaria) is aggályainak adott hangot. Mindkettten beszéltek arról, hogy az építési törmeléket ezután csak zsákokban veszik át. Tartanak attól is a baloldali politikusok - ennek csütörtökön is hangot adtak -, hogy miután július 1-jétől bárki leteheti a szombathelyi hulladéklerakóban a szemetét, félő, hogy rövid időn belül megtelik, bővítéséről pedig gondoskodni kell. Várhatóan utóbbi feladat és annak költségei majd az önkormányzatot terhelik - adtak hangot félelmeiknek.

Ismert, a rezsicsökkentett szemétszállítási díjak nem fognak változni a lakosság számára az új szolgáltatási rendszerben.