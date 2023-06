Felvidéki testvériskoláit is vendégül látta a Reményik Sándor Evangélikus Általános Iskola a Nemzeti Összetartozás Napja rendezvényén. A szombathelyi evangélikus templomban gyűltek össze az iskolák diákjai, hogy egy misével összekötött zenés megemlékezésen vegyenek részt. Sátory Károly, a Reményik Sándor Általános iskola igazgatója köszöntőjében kiemelte, hogy a közösség életében különösen fontos a nemzeti összetartozás erősítése, amelyre az intézmény névadójának szellemi hagyatéka is kötelez. Az intézményvezető történelmi visszatekintésében hangsúlyozta, hogy a magyarságot soha semmi nem tudta megtörni. A tatár feldúlta az országot, a törökök leigáztak minket, a labancok évszázadokon keresztül fosztottak meg szabadságunktól. A szégyenteljes trianoni béke sem tudta megtörni a nemzetet. Ma már a határon túli magyarok állampolgárságot kaphatnak és együtt ünnepelhetjük a Nemzeti Összetartozás napját. Gyászolunk és ünnepelünk is, hiszen a területeinket elveszítettük, de a nemzetnek nincsen határa.