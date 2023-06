Gergő igazi vasutas családba született, így talán mondhatjuk, nem véletlen a vonatok iránti rajongása. Már a nagypapája is vasutas volt, szülei, sőt még nagynénje is ebben a szakmában helyezkedett el. A nagynéni, mint megtudtuk, mozdonyvezetői tanfolyamokat is szervez, vele Gergő már többször is megbeszélte: az álma, hogy egy Vectron típusú mozdonnyal mehessen. Kívánságát Gergő nevében édesapja, Kálmán továbbította nekünk. Azt, hogy álma valóra válik, egészen a szombathelyi vasútállomás peronjáig titkolták előle szülei, Gergőt ott érte a meglepetés.

- A vonatokkal való foglalatosság az egyik legnagyobb szenvedélye. Mindig izgatottan figyeli a vasúti járműveket, és boldog, ha vonatra szállhat, vagy vonat közelében lehet. Lenyűgözik ezek a monstrumok – tudtuk meg az édesapa leveléből, akinek az állítását Gergő a valóságban is igazolta, izgatottan figyelte a síneken közlekedő vonatokat, sorolta, melyiket éppen milyen típusú mozdony húzza, míg vártuk azt a szerelvényt, amelyre aztán fel is szállhatott.

A vonat tíz perc késéssel az A vágányra gördült be, míg ez megtörtént a Boldog születésnapot című dal szólt a hangosbemondóból, jelezve, hogy aznap bizony Gergő születésnapot is ünnepel. A beérkező mozdony ajtaján Bachta Tibor Miska kandikált ki, hogy felhívja „a gyereknaposokat” a fülkébe.