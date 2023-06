V. Németh Zsolt államtitkár, a térség országgyűlési képviselője ünnepi beszédében így fogalmazott: Gyanógeregye egykori álmaiból mára több is valósággá vált. Nem voltak ezek nagyratörő álmok, csak éppen olyanok, amelyek egy ilyen kicsi, de élettel teli és összetartó közösség számára nélkülözhetetlenek a színvonalas hétköznapokhoz, a közösségi rendezvényekhez, a hagyományőrzéshez. Ilyen volt a művelődési ház és az orvosi rendelő felújítása vagy éppen a Lunkányi-örökség ápolása. Tíz évvel ezelőtt arról beszéltem a településen, hogy hiszek a gyanógeregyeiek játékos kedvében. Azóta sem kellett csalódnom. A játékosság azóta is része a település életének. Ez nemcsak a vidám rendezvényekben, a társasjáték vetélkedőn, a szüreti mulatságon, a kézműves foglalkozásokon vagy a juniális ugrálóvárában mutatkozik meg, hanem abban az értelemben is, ahogyan a neveléstudomány professzora beszél a játékos kedvről, aki szerint játszani annyit tesz: cselekedni tudatosan, örömmel, és annyira elkötelezetten, mintha az ember tudná, mit hoz a jövő. Én ezt az elkötelezett, tudatos, örömteli cselekvést azóta is látom a település vezetésének és lakóinak minden lépésében. Abban, ahogyan élnek, ahogyan a nehézségekkel megküzdenek, ahogyan a problémákra megoldásokat találnak ki - mondta a képviselő.

A beszéd után a kommunális eszközök átadására került sor. A gépeket és azok használóit Julio atya áldotta meg, majd kultúrműsor következett. A Gárdonyi Géza Általános Iskola második osztályos tanulói Hersits Anikó tanítónő vezetésével kitáncolták a májusfát. Este a batyus mulatság tűzijátékkal zárult.