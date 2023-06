Testületi ülés 52 perce

Hamarosan napelemek kerülnek a sportöltözőre Vépen

Továbbra is hat csoporttal működik a Vépi Vadvirág Művészeti Óvoda. Elfogadták a zárszámadást, pályázatot nyújt be az önkormányzat járdaépítésre – ezekről is döntött legutóbbi ülésén Vép és Bozzai képviselő-testülete.

Tóth Kata Tóth Kata

Forrás: VN

A háziorvosi tevékenységről beszámoló elfogadása után a gyermekorvosi tevékenységről szólót dr. Garda Károly gyermekorvos a művelődési ház kistermében szóban egészítette ki: az ügyeleti rendszer várható változásait, az egészségügy helyzetét részletezte, és az öngondoskodás fontosságára hívta fel a figyelmet – a Kneipp-módszer megszerettetésével már a gyermekeket öngondoskodásra lehet nevelni. Júliustól az önkormányzatok helyett az állam gondoskodik a védőnői ellátásról: a védőnők munkáltatói jogait a vármegyei kórház gyakorolja. Horváthné Tóth Csilla és Horváth Anita megköszönte a testület eddigi támogatását, miután az elmúlt évük napirenden szerepelt. A Vépi Polgárőr Egyesület tájékoztatóját is elfogadták a képviselők. Megköszönték, hogy a polgárőrök kérésre mindig rendelkezésre állnak. Elnökük, Szalai Lajos megint a besurranó tolvajokra figyelmeztetett. A következő nevelési évben is hat csoporttal indul az óvoda. Száznegyven gyermek jár szeptembertől az intézménybe – erről is tárgyaltak a képviselők, majd elfogadták a tavalyi év zárszámadását. Július 8-án lesz a városnap gyermekműsorokkal, főzőversennyel, helyi fellépőkkel és este sztárvendéggel – ez is szóba került. A Magyar Falu Programban június 14-től lehet pályázatot beadni az Út, híd, járda építése/felújítása alprogramban. A Jókai utcai járda felújítását célozzák meg, mondta el Kovács Péter polgármester. Döntöttek a temető bővítési munkáira érkezett árajánlatokról: a Geomé Kft. adta a legalacsonyabb, 8,84 millió forintról szóló ajánlatot: ők építik majd a kerítést, az új utat és járdát. Hamarosan elindítják a közbeszerzési eljárást a Dr. Zmertych Aurél Gondozási Központ és a sportöltöző épületeinek energetikai korszerűsítése projekt kapcsán. Három cégtől kér ajánlatot az önkormányzat. Vép önkormányzata is támogatja az Országgyűlés márciusban az orosz–ukrán háborúval összefüggésben elfogadott békepárti határozatát – erről is szavaztak.



Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a vaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!