A A folyamatosan változó élőhelyi viszonyok ellenére Vas vármegye még mindig rendelkezik olyan természetes vízfolyásokkal, melyek az őshonos sebes pisztráng élőhelyeként alkalmasak állományának fenntartására – emlékeztetett Puskás Norbert, a Sporthorgász Egyesületek Vas Megyei Szövetségének ügyvezető elnöke, aki szólt arról is: céljuk a változó klíma ellenére még pisztrángosnak minősülő vadvizek állományának fennmaradását segíteni. Mivel horogérett nagyságú, őshonos sebes pisztráng telepítése a hazai haltermelői forrásból nem kivitelezhető, a korábbi évekhez hasonlóan idén is a miskolc–lillafüredi székhelyű Hoitsy és Rieger Kft.-től szerezték be a halakat: 7000 előnevelt, 4-5 centiméteres példányt.

A szövetség halőrei „civilektől” is segítséget kaptak

A szövetség halőrei a Mohosz támogatásával korábban beszerzett Toyota Hilux segítségével oxigénnel fújt, dupla műanyag zsákban szállították le a telepítendő mennyiséget, melyből háromezer a Répce folyó Bük, Bő és Szakony közötti szakaszára, kétezer a Gyöngyös-patak Gencsapáti és Táplánszentkereszt közti szakaszára, további kétezer a Pinka-patak Vaskeresztes és Felsőcsatár közti szakaszára került. A halőrök munkáját segítette a Csejtei házaspár (Veronika és Csaba), Szabó Dániel pergetőhorgászok és Dugmanits Réka, a vasi kormányhivatal halgazdálkodási szakügyintézője. Az előnevelt pisztráng megmaradásáról a vízállás, a vízminőség, ragadozó és táplálék jelenlét függvényében eltérő becslési adatok vannak. A magas beszerzési költség miatt a szövetség a fenti három vízfolyás telepítését helyezi előtérbe, annak ellenére, hogy idős horgászok visszaemlékezései alapján – 40-50 éves viszonylatban – több, ma már időszakos vízfolyásnak minősülő vasi patakban is megélt e halfaj. Az elmúlt években betelepített előnevelt pisztrángokból a Répcén egyre több 15-30 centiméteres akad horogra, tehát a patak eltartóképességének megfelelő kihelyezések eredményesek. Az őshonos sebes pisztráng állományfenntartása a vasi patakokban kiemelt feladata a szövetségnek, ezért minden horgászt arra kérnek: vadvízi horgászata során vigyázzon az új lakókra! E