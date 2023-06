Lastavica Énekkar, és a tavasszal alakult nardai gyermektáncsoport is részt vett a programban. A gyermekek után két ifjú tehetség mutatkozott be a faluból, akik a Felsőcsatári Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola diákjai, idén egy online népdalversenyen vettek részt, és el is hozták magukkal a harmadik helyezést.

A fellépők sorát a Muraszerdahelyről érkező vendégek folytatták: az első blokkban egy táncot mutattak be, majd a második részben az énekkar mutatkozott be. A horvát táncok után következtek a magyar táncok, amelyeket a Bucsui Rezedák és Bóbiták mutattak be - olvasható a település közösségi oldalán.